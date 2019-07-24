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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da korkutan yangın

Şanlıurfa’da korkutan yangın

Korkutan ev yangını

Ev Yangını Bild Elektrik Kontağı Trol 

-yangından detaylar
-yangının söndürülmesinden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir binanın 6’ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 6’ncı katında, iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yarım saat süren bir çalışmanın ardından ev yangınını kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SÖ-SD-Y)
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