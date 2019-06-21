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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

- Adliye binası detayı - Nöbet tutan askerler - Adliye çevresindeki zırhlı araçlar - Çevrenin dedektör köpekle aranması - Giriş ve çıkışlarda alınan önlemler - Adliye kapısında bekleyen güvenlik güçleri - Özel harekat polisleri ve komandolar - Siverek'teki kavgaya ilişkin bir şüpheli daha tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle bir zanlı daha tutuklandı.Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi tamamlanan C.İ'nin ifade işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Zanlının adliyeye getirilişi sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.Siverek ilçesinde, 15 Haziran'da aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların, yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili daha önce de 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Zırhlı Araçlar Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Dedektör Köpek 

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