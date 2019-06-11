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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sanayiye bırakılan araçları kepçe ile ezerek çalan şahıslar yakalandı

Sanayiye bırakılan araçları kepçe ile ezerek çalan şahıslar yakalandı

Zanlılar. Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Tahkikat İş Makinesi Akalan Sanayi Sitesi Hurda Araç 


- Çanakkale'de sanayi sitesine bırakılan hurda araçları kepçe ile ezerek çalan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Çanakkale polisi, sanayi sitesine bırakılan hurda araçları iş makinesiyle ezerek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların parçaladıkları bazı araçları sahipleri bile tanıyamadı. Çaldıkları araçları kepçe ile ezerek hurda haline getiren zanlıların aynı yerden 24 Mayıs'ta 11 aracı gene kepçe ile ezerek başka bir tırla götürdükleri tespit edildi. Zanlılar M.K. (63), S.K. (46) ve T.G. (32) gözaltına alındı. Parçalanan araçların sahiplerinden ulaşabildiklerinin ifadelerine başvuran polis, sahipleri belirlenemeyen diğer araçlarla ilgili tahkikat başlattı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (Cİ-MŞ)
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