Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

-Sürücünün araçtan çıkartılma çalışması

-Kazanın olduğu yol

-Ölen sürücünün araç içinde üzerinin battaniye ile örtülmesi

-Diğer aracın görüntüsü

-Ağır yaralanan kadının sedye ile ambulansa taşınması

-Ölen sürücünün fotoğrafı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır aralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Eğitim Araştırma Köprüsü altı çevre yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Döner (48) idaresindeki 01 ACG 190 plakalı otomobil, aynı istikamete giderken yolda aniden dönüş yapmak isteyen Abdullah Öksüz (77) yönetimindeki 57 AS 655 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Abdullah Öksüz olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Hatice Şahin ise ağır yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

