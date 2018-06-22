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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

- Kaza yerinden ve araçlardan detaySAMSUN (AA) - Samsun 'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Fethi Kiraz (63) idaresindeki 34 RZ 6775 plakalı otomobil, Samsun - Ordu karayolu Söğütlü mevkisinde önce Yavuz Caniklioğlu'nun kullandığı 55 KT 028 otomobile, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Zinnar Aydın yönetimindeki 48 DG 454 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.Kazada 34 RZ 6775 plakalı otomobilde bulunan sürücünün eşi Sevim Kiraz (59) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Fethi Kiraz ise 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kiraz, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Trafik Kazası Bild Kırmızı Işık Yolcu Otobüsü 

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