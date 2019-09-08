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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da otomobil takla atarak park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Samsun'da otomobil takla atarak park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Yaralının ambulansa konulmadı

Trafik Kazası Direksiyon 

-Kaza yaparak ters dönmüş otomobil
-Kazanın olduğu yol

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da alt geçit çıkışı otomobilin takla atarak park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvar alt geçit çıkışında saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ganık (19) idaresindeki 55 BCJ 55 plakalı otomobil alt geçit çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdaki demir bariyere çarpıp savrularak takla attı. Takla atan otomobil yolun sağında park halinde bulunan 55 ABJ 575 plakalı kapalı kasa kamyonet ile 55 EM 882 plakalı kamyonete çarpıp yol ortasında ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Emre Ganık ile Sumru Çetinkaya ve İdris Karabal yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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