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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şampiyon sporcu İzmir'deki evinde ölü bulundu

Şampiyon sporcu İzmir'deki evinde ölü bulundu

Helga Akıncı foto

Yaşlı Kadın En Yaşlı Kadın Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pazar Günü 

-03.08.2019 tarihinde geçilen haberden Helga Akıncı arşiv görüntüleri

( İZMİR ) -- Pazar gününden beri haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu İZMİR

- Türkiye Masterlar yüzme şampiyonu Helga Akıncı (76), İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ölü bulundu. Helga Akıncı'nın aynı zamanda merhum milli yüzücü Timur Akıncı'nın da annesi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 12.00 sıralarında Alsancak semti Talatpaşa Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Helga Akıncı'nın yakınları pazar gününden beri kendisinden haber alamadıkları iddiasıyla polis ekiplerine durumu ihbar etti. Çilingir yardımıyla dairenin kapısı açılınca ekipler Akıncı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıncı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Akıncı’nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı. Akıncı, İzmir Yüzme İhtisas Kulübü’ adına yüzüyordu. Geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası’nda şampiyon olan Akıncı, 2015 yılında katıldığı bir yarışın ardından hayatını kaybeden milli yüzücü Timur Akıncı’nın da annesiydi. Helga Akıncı’nın, 2 sene önce yüzmeye başladığı ve Türkiye’nin en yaşlı kadın yüzücüsü olduğu biliniyordu. (AİC-CA-
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