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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi

Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi

Güvenlik kameralarına yansıyan kazalar

Çarpma Anı Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Ticari Araç Giyim Mağazası 

-Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza detay

( SAKARYA )- Kazalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı- Mahalleli gerekli önlemlerin alınmasını istedi SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir hafta içerisinde aynı sokak üzerinde meydana gelen 3 trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalar, Adapazarı ilçesi Dr. Kamil Sokak üzerinde meydana geldi. Meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan olmazken kaza anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 16 Ocak tarihinde gece saatlerinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar bir giyim mağazasının duvarına çarparak durabildi. Kazanın gece saatlerinde yaşanması ve kaldırımda herhangi birinin yürümemesi olası bir facianın önüne geçti. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada araçlar ve mağaza da maddi hasar meydana geldi. Aynı sokak üzerinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Son meydana gelen kazada ise kırmızı dolmuşun yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı sokak üzerinde son 1 hafta içerisinde meydana gelen trafik kazaları sonrası mahalle halkı sokak üzerinde gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
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