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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Rüzgarın etkisiyle büyüyen ev yangını güçlükle kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ev yangını güçlükle kontrol altına alındı

Dumanlardan görüntü

Ev Yangını Bild Nadan Trol 

-Binadan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Odadan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da rüzgar nedeniyle büyüyen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağı yakınında 7 katlı bir binanın 7. katında Hacı Bilgin’e ait evin salonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pencerelerin açılmasıyla içeri giren rüzgarla beraber yangın kısa sürede büyüdü. Evde kimse olmadığı esnada çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin pencere ve kapılarını kapatarak rüzgarın içeri girmesini engelledi. Rüzgarın kesilmesi sonrasında alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Salonun kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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