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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
- Rusya'da kasırga ağaçları köklerinden söktü

- Rusya'da kasırga ağaçları köklerinden söktü

Kasırganın vurduğu bölgeden görüntüler

Trafik Kazası Efes Gesi Hasar Tespit Kasırga 

-ağaçların devrilmiş hali

( KRASNODAR ) KRASNODAR

- Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Timaşyovsk şehrinde meydana gelen kasırga hayatı felç etti. Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Timaşyovsk şehrinde bir kasırga meydana geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçların köklerinden söküldüğü, evlerin çatısının uçtuğu, bölgedeki hayatın tamamen durduğu öğrenildi. Yaşanan kasırgada birçok maddi hasarlı trafik kazası yaşandığı öğrenildi. Toplamda 40’tan fazla evin çatısının uçtuğu, şehrin toplam 12 yerleşim alanında elektriklerin kesildiği, şehir merkezinde bulunan anıtların bile yıkıldığı aktarıldı. Gün boyunca şehre 100 metreküp yağmur yağdığı duyuruldu. Tüm gün boyunca etkisini sürdüren yağışlardan dolayı da bazı evleri su bastığı bildirildi.
Kasırganın sona ermesinden sonra Timaşyovsk halkı rahat bir nefes alırken, bölgedeki acil durum ekiplerinin hem hasar tespit çalışmalarına hem de şehirde yaşanan yıkımı kaldırmaya başladığı bildirildi.

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