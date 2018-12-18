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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Rize’de kaza anı güvenlik kamerasında

Rize’de kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerası

( RİZE )- Rize’deki korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı RİZE

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Polis Ekipleri 


- Rize’de bugün meydana gelen, kamyonun çarpması sonrasında anne ve kızı hayatını kaybetti trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Rize’de sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında (Güney Çevre Yolu) meydana gelen kazada, ters yöne giren kamyonun anne ve kızına çarpmasının ardından 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Söz konusu kazaya ait güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anının dehşeti kameralara yansıdı. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.
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