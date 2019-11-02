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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rize'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı

Rize'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı

kapanan yoldan detay

Uzunlu İş Makinesi Şiddetli Yağış Toprak Kayması 

-vatandaşlardan detay
-iş makinesinden detay
-önlem almaya çalışan vatandaşın telefon konuşması
-röportaj

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Merkez’e bağlı Pazarköy köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle köyün iç yolu trafiğe kapandı. Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış Doğu Karadeniz’i etkisi altına aldı. Yağışlardan ötürü Rize’ Merkez’e bağlı Pazarköy Köyü’nde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 50 metrelik toprak zeminin yola kaymasıyla köyün iç yolu trafiğe kapandı. Olay yerine gelen Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından önce toprak kayması olan bölge güvenlik altına alındı, daha sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. Heyelanın meydana geldiği bölgede toprak altında kalan herhangi bir araç olmadığı öğrenildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı heyelan nedeniyle bir başka alternatifi olan yolun 3 gün trafiğe kapalı kalacağını dile getiren Pazarköy Köyü Muhtarı Harun Sait Er “Aşırı yağışlardan dolayı köyümüzün üst yol kısmında yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir heyelan oluştu. Özel İdare ekibi arkadaşlarımızla birlikte şuanda olay yerindeyiz. Sağ olsunlar yolu açmaya çalışıyoruz. Ayrında yine açmaya devam edeceğiz. Heyelan nedeniyle yolumuz 2-3 gün trafiğe kapalı olacak. Herhangi bir can veya mal kaybı olmadı. Tüm vatandaşlarımız bilgilendirildi” ifadelerini kullandı.
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