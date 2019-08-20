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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Porf. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor

Porf. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Cenaze Trafik Kazası Kalaba Alabalık 

-Cenaze için toplanan kalabalık
-Detaylar
-Erdoğan'ın konuşması
-Tabutun taşınması
-Detay

( İSTANBUL )- Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor İSTANBUL

- Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun. Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katılıyor.
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