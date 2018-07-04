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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Polis İzmir’deki sapığın kimliğini tespit etti

Polis İzmir’deki sapığın kimliğini tespit etti

Güvenlik kamerasından görüntüler

Sosyal Medya Alışveriş Psikoloji Akalan Pazar Günü 

-Sapığın fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından alarma geçen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Mustafa K. adındaki kişinin peşine düştü. Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 09.30 sularında Karşıyaka ilçesinde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle pastahaneye giden 13 yaşındaki D.S., orada alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Kameralara yansıyan görüntülerde D.S., kapıyı açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte apartmana giriyor. Kısa bir süre sonra da şüpheli bir anda kaçmaya başlıyor. İddiaya göre D.S. apartmana girdikten sonra arkasından apartmana giren şüpheli, 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. D.S.’nin karşı koymasıyla ikili arasında boğuşma yaşandığı öne sürülürken, şüphelinin o sırada apartmandan gelen seslerden korkup bir anda kaçmaya çalıştığı da öğrenildi. Kimliği tespit edildi Olayın ardından 13 yaşındaki çocuğun psikolojisi de bozulurken, polis kameralara yakalanan kişinin yakalanması için bir çalışma başlattı. Geniş çaplı bir arama başlatan ekipler, kişinin Mustafa K. olduğunu tespit etti. Ekipler bu tespit üzerine şüphelinin yakalanması için çalışmaları hızlandırdı. Ortaya çıkan görüntülerde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılmış, çok sayıda kullanıcı 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin yakalanmasını istemişti. (HG-
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