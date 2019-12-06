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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Pervin Buldan'dan, Demirtaş ailesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Pervin Buldan'dan, Demirtaş ailesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Açıklama görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Hastane Trafik Kazası Kayınbirader Kız Kardeş Basın Mensupları 


- Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyarete gittikleri sırada TEM Otoyolu Çorlu yakınlarında trafik kazası geçirerek yaralanan Demirtaş ailesinin durumu ile ilgili olarak tedavi gördükleri hastanede bilgi alan HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yaralananların Selahattin Demirtaş’ın annesi, babası, kız kardeşi ile kayınbiraderi ve kayınpederi olduğunu söyleyen Pervin Buldan, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgiler verdi. Buldan, Selahattin Demirtaş’ın Edirne’de tutuklu bulunmasından dolayı ziyaretlerde zorluk yaşandığını ifade ederek, bu soruna çözüm üretilmesini istedi.
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