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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Parke yüklü tır refüje çarptı... Kaza sonrası parke taşları yola savruldu

Parke yüklü tır refüje çarptı... Kaza sonrası parke taşları yola savruldu

kaza yerinden genel detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Yakıt Tankeri Sağlık Ekipleri 

-tırın ön kısmından detay
-yola dökülen parkeler
-ambulans detay
-yönlendirme levhası
-geniş detaylar
-yola akan mazot

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş'ta tır orta refüje çıktı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, parke yüklü tırın sürücüsü refüje çıkarak yönlendirme levhasına çarptı. Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzeri Ağcalı Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Ali Kaya yönetimindeki 40 DR 661 plakalı parke taşı yüklü tır Ağcalı yol ayrımındaki refüje çıkarak yönlendirme levhasına çarptı. Kaza sonrası tırın ön kısmı yan yatarken, yüklü dorse içinde bulunan parke taşı balyaları yola devrildi. Kazada hasar gören yakıt tankeri içerisinde bulunan mazot ise yola döküldü. Tır sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Ali Kaya ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından, belediye temizlik ekiplerince yapılan çalışmayla yola dökülen mazot temizlendi.
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