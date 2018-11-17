Para nakil aracındaki 1 milyon lirayı bırakıp silahları alıp kaçtılar...Nakil aracındaki gasp anı kamerada

-Şüphelilerin kaçışı

-Şüphelilerin güvenlik görevlisini darp ettiği anlar

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçirilen silahların sergilenmesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Zeytinburnu’nda bir market zincirine ait para nakil aracının güvenlik görevlisini bıçaklayarak silahlarını alan şüpheliler yakalandı. Nakil aracındaki dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı . Zeytinburnu, Çırpıcı Mahallesi, Modabağ Sokak üzerinde geçtiğimiz hafta pazar günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Büyük bir market zincirlerine ait para nakil aracını durduran 4 şüpheli güvenlik görevlisini darp etmeye başladı.

Sopayla saldırdıkları güvenlik görevlisini araçtan indiren şüpheliler daha sonra görevliyi bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren şüpheliler, güvenlik görevlisinin belinde bulunan tabancayı ve araç içerisindeki ‘MP5’ türü makineli otomatik silahı alarak kaçmaya başladı.

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan şüpheliler önce motosiklete, ardından da kendilerini bekleyen bir otomobile binerek kayıplara karıştı. Nakil aracında bulunan 1 milyon lirayı bırakıp silahları alıp kaçtılar Market zincirine ait para nakil aracında yaklaşık 1 milyon lira olmasına rağmen şüphelilerin silahları alıp kaçmaları dikkat çekti. Nakil aracının 85 mağazadan para toplayarak yoluna devam ettiği sırada olayın yaşandığı, şüphelilerin para yerine silahları alıp kaçtıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde uzun namlulu otomatik silahlar ele geçirildi Gasp edilen güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Yaklaşık 1 hafta süren teknik ve fiziki takibin sonucunda şüphelilerin adreslerine ulaşıldı. Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu’nda bulunan 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ‘AK-47’ türü uzun namlulu otomatik silah, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıka tabanca, 1 adet sis bombasının yanı sıra güvenlik görevlisinden gasp edilen makineli ‘MP5’ otomatik silah ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler güvenlik görevlisini darp ederek bıçaklamaları ve ardından kaçmaları güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Gözaltına alınan Özkan Ç., Elvin İ., Timur T., Emrah P., Ufuk M., Muharrem Y. ve ‘Çeçen’ lakaplı Nazmi A. ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

