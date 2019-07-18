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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza yapan otomobillerden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Takla atan otomobilden görüntü görüntü
-Polis aracından görüntü
-Polislerden görüntü
-Çekicilerden görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda hatalı çıkış sonucu meydana gelen ve bir aracın takla attığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAR 441 plakalı otomobil, seyir halindeyken hatalı çıkış yapan 09 AEE 23 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 21 AAR 441 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı. Her iki otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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