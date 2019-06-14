Otomobille motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı

-motosikletin gelmesi

-otomobille çarpışması

-motosiklettekilerin savrulması

-sürücünün yardım etmeye çalışması

-detaylar



( ANTALYA )- Sürücü önce aracındaki motosiklet parçasını söküp olay yerinden uzaklaştı, sonra geri geldi- Yaralı kadın yol ortasında kıvranırken bisikletli bir kişi hiç durmadan yaralının yanından yoluna devam etti ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklette bulunan sürücü ve annesi yaralandı. Kaza sonrası sürücü, araca yapışan motosiklet parçasını çıkartıp hızla olay yerinden uzaklaşırken bir süre sonra yeniden olay yerine gelip yaralılara yardım etmeye çalıştı. bu arada bir çocuğunda yanında bulunduğu bisikletli, yol ortasında yerde yatan yaralının yanından durmadan geçip gitti. Kasksız gençlerin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu ve ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Kaza Kumköy mevkiinde yaşandı. edinilen bilgiye göre Ahmet Y. idaresindeki 07 LM 030 plakalı otomobil, tek yönlü yolda karşıdan gelmekte olan Fikret D.'nin kullandığı 07 L 4676 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Fikret D. ve arkasında oturan annesi Sümeyra D., savrularak yere düştü. Görüntülerde başında kask bulunduğu görülen sürücü Fikret D. ile annesi, yaralı halde yola savrulurken yaklaşık 20 metre ilerde durabilen sürücü, aracına yapışan motosiklet parçasını çıkartıp yola atarak, aracına binip uzaklaştı. bu esnada kazayı gören bir vatandaş olay yerine gelirken, kısa bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan sürücü de aracıyla tekrar olay yerine gelip sağlık ekiplerine kaza bilgisini verdi. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kazanın hemen sonrasında çocuğun da yanında bulunduğu bisikletli, yol ortasında yerde yatan yaralının yanından durmadan geçip gitti. Kasksız gençlerin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu ve ölümden döndüğü o anlar kameralara yansıdı. O anlar kamerada Kazanın oluş şekli ise kameralar tarafından kaydedildi. görüntülerde, seyir halindeki motosiklet ve sonradan kadraja giren otomobilin kafa kafaya çarpışması saniye saniye kaydedildi.Sürücünün kazanın ardından araca yapışan motosiklet parçasını çıkartıp atması. aracına binip olay yerinden uzaklaşması ve bir süre sonra geri gelmesi, yaralılara yardım etmeye çalışması da görüntülere yansıdı. Kazanın ardından sürücü Ahmet Y. ifadesi alınmak üzere Jandarma tarafından gözaltına alındı.

