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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü - KAHRAMANMARAŞ

Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü - KAHRAMANMARAŞ

- Afşin'de meydana gelen trafik kazası - Kaza yapan araç - Kazada araçta sıkışan Atilla Arslan'ın itfaiye ekipleri tarafından çıkartılma çalışması Kahramanmaraş 'ta otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Atilla Arslan idaresindeki 35 MKR 51 plakalı otomobil ile Cuma B'nin kullandığı 46 F 5508 plakalı hafriyat kamyonu Elbistan - Göksun kara yolunun Kabaağaç Mahallesi mevkisinde çarpıştı.Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.Arslan'ın itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Trafik Kazası Bild Hafriyat Kamyonu 

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