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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Sıkışanların kurtarılma anı

( ADANA -HD) ADANA

Hastane Trafik Kazası Bild Direksiyon 


- Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiyenin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, kaza Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Nazım Özdemir yönetimindeki otomobil seyir halindeyken virajı alamayıp sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücü Nazım Özdemir ve yolcu koltuğundaki Recep Özer sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yoğun çabalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir ve Özer hastaneye kaldırıldı.
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