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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Kaza yeri

Trafik Kazası Kayak Merkezi Bild Kalaba Alabalık 

-Kaza yapan araç
-kurtarma çalışması
-kalabalık

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Siverek Karacadağ kayak merkezi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Serkant Özceylan yönetimindeki 63 KK 292 plakalı otomobil, buzlanan yolda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Senanur, Zehra, Fatime, Bahar ve Sudenaz Özceylan yaralandı. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
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