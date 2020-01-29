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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Araç

Trafik Kazası 

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-Detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-İnegöl karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman Yaldız'ın (62) kullandığı 66 HE 077 plakalı otomobil, Durabey köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçtaki Firdevs Karaarslan (36), Karaarslan'ın çocukları Erva (10), Fatma (8) ve Yusuf (2) Karaarslan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Domaniç Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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