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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza yerinden detay

Polis Hastane Trafik Kazası Trafik Polisi Direksiyon 

-Kaza yapan otomobilden detay
-Jandarma ve trafik polisi detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Siverek Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Sait Bakır yönetimindeki 34 KG 3781 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan hastane kavşağında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Mehmet Sait Bakır, araçta bulunan Medine Bakır, Filiz Bakır, Saime Yavuz, Murat Altay Yavuz, Mehmet İrfan Yavuz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Saime Yavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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