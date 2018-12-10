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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil korkuluklara çarptı: 1 yaralı

Otomobil korkuluklara çarptı: 1 yaralı

kaza yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Korkuluk Trafik Kazası 

-yaralıya yardım
-yaralının hastaneye kaldırılması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat’ın İlçesi’nde otomobilin korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Kutsi A.’nın kullandığı 07 LAR 72 plakalı otomobilin, Manavgat Çevreyolu köprüsünde kaldırıma çarptıktan sonra savrulmak suretiyle refüjde bulunan köprü korkuluklarına çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kutsi A.’ya ilk müdahale 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılırken, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.

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