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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 1’i çocuk 6 yaralı

Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 1’i çocuk 6 yaralı

-cep telefonu-

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Ticari Araç Cep Telefonu 

-Kazaya karışan araçlar ve yaralılardan görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çal-Süler karayolunda seyreden Bülent G. yönetimindeki 20 SE 995 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 20 ZP 510 plakalı ticari araç ile henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarında durabildi. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken, her 2 araçta da bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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