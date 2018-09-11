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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri - MANİSA

Otomobil ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri - MANİSA

- Kaza esnasında otobüs içindeki güvenlik kamerasında kaydedilen görüntüler MANİSA - Manisa ’nın Yunusemre ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 2’si ağır 24 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.**MANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 24 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, eski Muradiye yolunda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 24 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane Sağlık Ekibi Trafik Kazası Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası 

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