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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yaralı motosiklet sürücüsü yerde yatarken acil servis ekipleri müdahalesi

Acil Servis İlk Müdahale Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Sedyeye alınan motosiklet sürücü ambulansa koyulması
-Kazaya karışan otomobil ve motosikletten görünüm

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşlar K. idaresindeki 18 AB 553 plakalı otomobil ile H.B’nin kullandığı 55 AAK 611 plakalı motosiklet Adnan Menderes Parkı Çamlık Sokak'ta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürüsü olay yerine gelen 112 cil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (ŞU-
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