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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı - SİVAS

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı - SİVAS

- Sivas 'ta trafik kazası - Bariyerlere çarpan otomobil - Kaza yapan aracın görüntüsü - Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi Sivas 'ta otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.Nilüfer Pala (41) idaresindeki 27 BAR 68 plakalı otomobil, Sivas - Kayseri karayolu Düzova köyü yakınlarında yol ortasındaki demir bariyerlere çarptı.Kazada, sürücü ile araçtaki İsmail (40), Serhat (17), Rukin (10) ve Ekin Fırat Pala (21) yaralandı.Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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