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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

ekiplerin yaralılara müdahale etmesi

Trafik Kazası Bild 

-yaralıyı çıkarmaları
-diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş-Muradiye yol ayrımındaki Karahan üst geçidinde meydana geldi. 34 YN 3502 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı ve sıkışma olduğu ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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