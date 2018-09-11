Otobüs kırmızı ışıkta bekleyen kamyona böyle çarptı: 6 yaralı

-kaza anı

-olay yerinden fotoğraflar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen alkol yüklü kamyona çarptı. Delice kavşağında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale'nin Delice ilçesi D-200 Karayolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Dalbıçak yönetimindeki 19 SP 819 plakalı otobüs, Delice kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 06 GD 1382 plakalı Müjdat Kılıç idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol dağılan alkol şişeleri toplanarak traktöre yüklendi. Kazada, otobüste bulunan Emre Fırat Ç. (32), Zeliha Ç. (25), Damla A. (23) Zeynep D. (49), Ali B. (16) ve Yusuf B. (13) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

