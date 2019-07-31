Otobüs ile araba çapıştı, ortalık savaş alanına döndü

-Kaza anı



( BALIKESİR )-Balıkesir'de can pazarı: 1 ölü,12 yaralı BALIKESİR



- Balıkesir'de meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Kazanın olduğu caddede adeta can pazarı yaşandı. Balıkesir'de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan caddesi ve Serkan caddesinin kesiştiği noktada yaşanan trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Balıkesir'de akşam saatlerinde meydana gelen kazada Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 plakalı otobüs, Burcu Günal idaresindeki 10 DAG 18 plakalı araçla çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otobüs yola devrilirken yolculardan bazıları da yola savruldu. Çok sayıda ambulans ekibinin müdahale olay yerinde kaza sonucu 12 kişi yaralanırken, 44 yaşındaki Macit Mehmet isimli şahıs ise hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Öte yandan kazanın olduğu o anlar ise güvenlik kameralarına takıldı. (TS-

