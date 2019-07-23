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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Otobanda Seyreden Araca Yıldırım Düştü

- Otobanda Seyreden Araca Yıldırım Düştü

Yıldırım düşme anı

(WASHINGTON) - Otobanda seyreden araca yıldırım düştü WASHINGTON

Sosyal Medya Polis Yıldırım Düştü Trafik Kazası 


- ABD’nin Florida eyaletinde seyir halindeki bir aracın üzerine yıldırım düştü. Florida’da geçtiğimiz Cuma günü şiddetli yağmur sırasında bir aracın üzerine yıldırım düştü. Fort Myers kentinde arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıkan çift şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldı. Aracın ön koltuğunda oturan kadın yağmurun şiddetini telefonuyla kaydetmek isterken bir anda öndeki aracın üzerine düşen yıldırımın görüntüsünü yakaladı. Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan ABD’li kadın yaptığı açıklamada, “Eşim ve ben, şehir dışındaki arkadaşlarla buluşmak için güneyde bulunan Fort Myers'a gidiyorduk. Kara bulutları gördük. Ancak bunun tipik Florida fırtınası olduğunu düşündüm. Kayıt almaya başladım. Çünkü şimşekleri çekmeyi planlıyordum. Ama asla bunun olacağını hayal etmemiştim” ifadelerini kullandı. Bölge polisi, kazayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da trafik kazası bilgilendirmesinin kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

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