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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Organlarıyla 4 kişiye umut oldu - AYDIN

Organlarıyla 4 kişiye umut oldu - AYDIN

- Organlarıyla 4 kişiye umut oldu - Hastaneden detaylar - Organların ambulansa götürülmesinden detaylar - Fatih Uçkun'un konuşması - Doktorun konuşması - Aydın 'da beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki Mesut Uçkun’un bağışlanan organları 4 hastaya nakledilecekAYDIN (AA) - Aydın 'ın İncirliova ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki Mesut Uçkun'un organları, ailesi tarafından bağışlandı.Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda 13 Kasım Salı günü otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve Aydın Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan Mesut Uçkun'un beyin ölümü gerçekleşti.Hastane yönetimi, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Uçkun'un ailesine organ bağışı konusunda bilgi verdi.Ailenin onayının alınmasının ardından böbreklerden biri kentteki bir hastaya, 1 böbrek ve kalp İzmir'e, karaciğer de organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İstanbul'a gönderildi.Amcasını kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Fatih Uçkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Organlar hastalara umut olmak için alındı. Bundan çok memnunuz. Bütün herkesin yapmasını istiyoruz bu şekilde. Bütün hastalara yeni umutlar olması için herkesin elinden geldiğince organlarını bağışlamasını istiyoruz." dedi.
Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Ersin Özgür Şahin de hastane olarak sevinci ve acıyı bir arada yaşadıklarını, Uçkun'un organlarının 4 cana hayat vereceğini ifade etti.
Hastane Başhekimi Refik Kurt ise organların bağışlanmasını kabul eden aile bireylerine ve operasyonu yapan ekibe teşekkür etti.

Yoğun Bakım Ünitesi Trafik Kazası Organ Nakli Organ Bağışı Beyin Ölümü 

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