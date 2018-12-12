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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu’da yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Ordu’da yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

zabıta karların içinde araçla kişilere ulaşması detay

İş Makinesi Zabıta Kar Yağışı 

-Kişilerin ulaşılması detay
-İş makinesi ile aracın çekilmesi detay

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Sinanlı Obası'nda yoğun kar yağışı dolayısıyla yol kapandı. Sinanlı Obası'nda otomobilinde mahsur kalan kişiler, telefonla Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı arayarak yardım istedi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla Sinanlı Obası'na giden Zabıta Amirliği ekipleri ve beraberindeki iş makinesi kısa sürede kişilere ulaştı. Sinanlı Obası'nda kara saplanan araç iş makinesi yardımıyla çekildi, mahsur kalan vatandaşlar ise Çambaşı Yaylası'na getirildi.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Sinanlı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Kişilerin kendisini telefonla arayarak yardım istediğini aktaran Başkan Kaya, "İlçemizin yüksek kesimlerinde çok ciddi kar yağışı var. Devam eden kar yağışında yaylamızda mahsur kalan 6 vatandaşımız ekiplerimizce kurtarıldı. Kara saplanan araç iş makinesi yardımıyla çekildi, vatandaşlarımız ise zabıtamız tarafından Çambaşı Yaylası'na getirildi" dedi.
(MB-SLH
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