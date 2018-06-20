Ölüm yolunda bir ailenin daha evine ateş düştü

-Kazanın yaşandığı Kaymaz bölgesinde ikamet eden vatandaşlarla röp.

-ARŞİV

-Aynı yerde yaşanan başka kazanın görüntüsü



( ESKİŞEHİR )- Kaza bölgesine yakın akaryakıt istasyonunu çalışanı İsmet Kaptan; "Yolda bir sorun yok, geniş ve düz, ancak çok hızlılar ve yorgun yola çıkıyorlar sanırım"- Kaymaz mahallesi sakini Göksel Yalçın; "Geçen yıl da aynı yerde kaza oldu"- "Buradaki bayırdan aşağı çok hızlı gidiyorlar" ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de bugün aynı mevkiide ikinci kez meydana gelen trafik kazasında bir ailenin daha evine ateş düştü. Geçen yıl Eylül ayında yine Kaymaz Mahallesi yakınlarında çevreyolu üzerinde bulunan bir fabrikanın istinat duvarına çarpan araçtaki Demir ailesinden 3 kişi hayatını kaybetmiş 7 kişi de yaralanmıştı. Eskişehir’de sabah saatlerinde Canpolat ailesinin içinde bulunduğu ticari araç henüz belilenemeyen nedenden dolayı Eskişehir-Ankara yolu Kaymaz Mahallesi yakınlarında önce refüjdeki demir bariyerlere, akabinde ise yol kenarında bulunan bir fabrikanın menfezine çarpıp devrildi. Meydana gelen traik kazasında Canpolat ailesinden 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yarandı. Araçta bulunan Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Aynı noktada Demir ailesinden de 3 kişi hayatını kaybetmişti Öte yandan geçtiğimiz yıl Eylül ayında yine Eskişehir-Ankara karayolu Kaymaz Mahallesi yakınlarında Serdar Demir'in idaresindeki16 NHY 89 plakalı minibüs, tekerleğin patlaması takla atarak, yol kenarında bulunan bir fabrikanın istinat duvarına çarpmıştı. Kaza esnasında araçtan fırlayan sürücünün eşi Hatice Demir ve araçtaki Eyüp Enser Karabayır (3) olay yerinde hayatını kaybetti. Demir ailesinden yaralanan 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralı ise tedavi altına alınmıştı. “Bu yolda arabalar çok hızlı” Eskişehir-Ankara karayolu Kaymaz Mahallesinde kazanın gerçekleştiği bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonunda çalışan İsmet Kaptan, yolda herhangi bir sorun olmadığını, ancak yaşanan kazaların sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını söyledi.



Kaptan, “Yolda bir şey yani yol geniş, düz. Uyuyorlar, yola yorgun çıkıyorlar herhalde. Bu yüzden kazalar meydana geliyor. Bu yolda arabalar çok hızlı. Bir de arabalar yeni olduğu için çok hızlı kullanıyorular. Bence çok hızlılar. Yorgun yola çıkıyorlar. Yani bir anlık dalgınlık can kaybına neden oluyor” ifadelerini kullandı. “Bu yolda viraj yok, bir şey yok, kaza yapılacak bir yol değil” Ayrıca Kaptan, insanların ihmalkar davrandığını da belirterek, “Trafik kontrolleri yapılıyor. Eskişehir’den çıkınca çevirme var, Sivrihisar’da da çevirme var, yani insanlar ihmalkar davranıyor. O yüzden kazalar kaçınılmıyor. Bu yolda viraj yok, bir şey yok, kaza yapılacak bir yol değil. Yani dediğim gibi insanların dalgınlığıyla oluyor. Geçen yine buradaki bariyerlere vurdu arkadaşın birisi. Yani ihmalkarlık yapıyorlar, dikkatsizlik çok. Yolda insanların biraz daha uykusunu alıp yola çıkması lazım. Yollarda bir şey yok, yollar dümdüz. Biraz daha dikkatli olurlarsa, can kayıplarımız da düşer diyorum” şeklinde konuştu.

“Geçen yıl da aynı yerde oldu, bu yıl da aynı yerde kaza oldu” Yine 46 senedir Kaymaz Mahallesine ikamet eden Göksel Yalçın da kaza yapan şoförün uyuduğunu iddia ederek, “Herhalde şoför uyuyordu. Geçen yıl da aynı yerde oldu, bu yıl da aynı yerde kaza oldu. Yol düz olduğu için oluyor, biraz da bayır aşağı olduğundan oradan hızlı geliyorlar. Hızlı gelince uyuyorlar. Sürücülerin yavaş gitmeleri çok önemli. Çünkü çok hızlı gidiyorlar. Özellikle buradaki bayırdan aşağı çok hızlı gidiyorlar” dedi.

(MK-Y)

