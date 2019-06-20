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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ölen motosikletli gencin kaza anı güvenlik kamerasında

Ölen motosikletli gencin kaza anı güvenlik kamerasında

- Güvenlik kamerasından detay görüntü

Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Benzin Motosiklet Sürücüsü 

-- Olay yerinden detay görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da tır ile çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, sabah 10.40 sıralarında Şehzadeler ilçesi Turgutlu yolu Çobanisa Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent S. (39) yönetimindeki 06 EG 1306 plakalı tır, Yukarı Çobanisa Mahallesinden Manisa yönüne dönmekte olan Yurdum Tekin (36) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yurdum Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü Levent S. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yurdum Tekin’in, olay yerinin hemen karşısında bulunan kum ocağında çalıştığı ve evli olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasında Öte yandan meydana gelen kaza bölgedeki bir benzinliğin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşağa giren motosiklete Turgutlu yönünden gelen tırın çarptığı görülüyor.
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