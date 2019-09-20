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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğretmen arabasıyla şarampole yuvarlandı

Öğretmen arabasıyla şarampole yuvarlandı

itfaiyeden sürücü kurtarma

İlk Müdahale Trafik Kazası Öğretmen Sınıf Öğretmeni Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinden detay
-otomobilden detay

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğretmen sürücünün kullandığı otomobil şarampole uçtu.Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Özlüce Mahallesi istikametine giden Serap Ş. yönetimindeki 20 AAC 192 plakalı otomobil, sürücüsünün Habipler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serap Ş., Kale’de yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.Bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan Serap Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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