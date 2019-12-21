Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Oğlunun kaza yaptığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun kaza yaptığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu

Kazaya karışan iki otomobil

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Trafik Polisi 

-Kaza yeri ve otomobilin kaldırılması
-Bir vatandaş ile röp.
-detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Oğlunun kazaya karıştığını öğrenen anne kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu.Kaza, Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Celal Ö. idaresindeki 01 ZV 370 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bulvara giriş yaptı. O sırada bulvar üzerinde seyreden Uğur K. idaresindeki 34 PSR 46 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Celal Ö. (50), Ayşe Ö. (40) Mehmet C. Ö. (11) ve diğer otomobil sürücüsü Uğur K. yaralandı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Oğlunun kazaya karıştığını duyan anne Müzeyyen K. ve Ali R. K. ise kaza yerine geldi. Kaza yerinde gözyaşlarına hakim olamayan anne Müzeyyen K’yi çevredeki vatandaşlar sakinleştirirken, bir trafik polisi ise su verdi.Kaza sonrası trafiğe kapanan bulvar, araçların yol dışı edilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı