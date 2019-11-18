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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nizip'te trafik kazası: 1 yaralı İzle

Nizip'te trafik kazası: 1 yaralı İzle

yaralıdan görüntü, kaza yapan tır ve diğer araç fotosu

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 


- Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araca çarpan tır devrilirken kasasındaki çeltik ise yola saçıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D-400 kara yolu Fıstık Hali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre M. A. idaresindeki 27 ADS 836 plakalı kamyon ile H. B. idaresindeki 27 Y 4360 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu tır yola devrilirken, diğer aracın sürücüsü Hasan Bozkurt yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonun römorkunda bulunan çeltik yola saçılırken trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
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