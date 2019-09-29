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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - GAZİANTEP

Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - GAZİANTEP

- Nişan yolunda trafik kazası - 1 ölü, 6 yaralı - Kaza yapan araçlar - Minibüsle nişana giden ailenin pastasının araç içine dökülmesiNişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Gaziantep 'te nişan için yola çıkan ailenin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te nişan için yola çıkan ailenin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yusuf Kaplan idaresindeki 27 GK 494 plakalı otomobil, Gaziantep - Adana kara yolunun 35'inci kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 N 0261 plakalı minibüs ile çarpıştı.Yaralanan 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Feyza Betül Kaplan, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hasar gören araçlar, trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.Öte yandan minibüste bulunan ailenin, kırsal Yamaçoba Mahallesi'ndeki nişan merasime gittiği öğrenilirken, nişan pastasının minibüsün içine dağıldığı görüldü.

Hastane Trafik Kazası 

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