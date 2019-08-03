Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet tutkunları Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali ile coşuyor

Motosiklet tutkunları Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali ile coşuyor

Festivalden detaylar

Ali İl Cenin Yerli Üretim Festival Yapay Zeka 

-sahneden detay
-katılımcılardan görüntü

( BALIKESİR ) - Gülçin Ergül Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali’nde sahne aldı BALIKESİR

- Balıkesir’in Avyalık ilçesinde yapılan Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Festivalin konuğu olan Gülçin Ergül motosiklet tutkunlarına şarkılarıyla güzel bir gece yaşattı. Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali kapsamında Cunda adasında gerçekleşen konserlere büyük ilgi oldu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festivalde sahneye ilk olarak DJ Açelya ve DJ Cengiz Güzel çıktı. Ritmleriyle coşturan ikiliye sahnede ise Türkiye’nin ilk yerli üretim yapay zeka robotu Mini Adam eşlik etti. Robotun müzik ile uyumu dikkatleri çekti. Daha sonra sahneye Mary Jane çıktı. Bilinen şarkıları farklı yorumu ile sahneleyen Mary Jane izleyenlerden beğeni topladı. Gecenin finalinde ise Gülçin Ergül sahne aldı. Sevilen şarkılarını motosiklet tutkunları için söyleyen Gülçin Ergül sahne performansı ile dikkati çekti.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Kafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet AraştırılıyorKafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet Araştırılıyor
Urartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına KavuşturuluyorUrartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına Kavuşturuluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı