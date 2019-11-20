Motosiklet sürücüsünün zincirleme kazaya karışan araca çarpma anı kamerada

-Genel detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü yere savrulurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün akşama saatlerinde Eyüpsultan TEM bağlantı yolu AKOM kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere, motosiklet sürücüsü Mustafa Aktepe önde zincirleme trafik kazasına karışan otomobili fark etmeyerek, hızlı çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aktepe yere düşerek yaralandı. O esnada seyir halinde olan sağlık ekipleri, kazayı görerek Aktepe’nin yardımına koştu. İlk müdahalesi ola yerinde yapılan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Aktepe’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hızla otomobile çarptığı görülüyor.



loading...