Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Mısır’da 2 minibüs çarpıştı: 14 ölü, 8 yaralı

- Mısır’da 2 minibüs çarpıştı: 14 ölü, 8 yaralı

kaza yerinden görüntüler

( KAHİRE ) KAHİRE

Hastane Trafik Kazası Gesi Başkent 


- Mısır’ın başkenti Kahire’de iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kahire’nin güney kırsal bulunan Helvan bölgesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kazadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans gönderilirken yaralıların bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Kazanın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Khaled Megahed yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, “Yaralıların hepsi şuan ihtiyaç duydukları tedaviyi alıyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı