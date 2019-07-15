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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Minik öğrenciler şehitler için Kur’an okudu

Minik öğrenciler şehitler için Kur’an okudu

Şehitlikteki Tören

Gaziler Şehit Darbe Girişimi Cep Telefonu Öğrenciler 

-Minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okuması
-Protokol karanfil bırakırken
-Detaylar

( KIRIKKALE )- 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı KIRIKKALE

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kırıkkale Şehitliğinde minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde Kırıkkale Şehitliğinde tören düzenlendi.
Törene; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğ General Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, protokol üyeleri, şehit yakınlar ve gaziler katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen törende; İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dualar edildi. Daha sonra protokol üyeleri tarafından kabirlere karanfil bırakıldı. Yaz Kur’an Kursunda eğitim gören minik öğrenciler, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti. 4 yaşındaki Sümeyye ise cep telefonundan Kur’an okuması ise dikkatleri üzerine çekti.
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