Minibüs otomobil ile çarpıştı: 8 yaralı

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali yakınlarında meydana geldi. Ahmet B. idaresindeki 01 B 0552 plakalı minibüs ile İbrahim Ç. yönetimindeki 63 VB 085 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan Sürücüler ile Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

