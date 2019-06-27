Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minibüs ile plakasız motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - SİİRT

Minibüs ile plakasız motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - SİİRT

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçtan detay - Motosikletten detay Siirt 'te trafik kazaları: 11 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Siirt çevre yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 34 KH 5376 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan Kesici yönetimindeki 56 AY 4833 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada 9 kişi yaralandı.Öte yandan sürücüsü öğrenilemeyen 80 LG 724 plakalı minibüs ile Vedat Çatkan yönetimindeki plakasız motosiklet Tillo Caddesi'nde çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Çatkan ile beraberindeki Hamza Özer yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı