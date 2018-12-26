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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs gizli buzlanma nedeniyle takla attı

Minibüs gizli buzlanma nedeniyle takla attı

Minibüs

Gizli Buzlanma Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Vatandaşlar
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel detay

( İSTANBUL )- Gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda minibüs takla attı- Başakşehir'de trafik kazası: 1 yaralı İSTANBUL

- Başakşehir'de gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda bir minibüs takla atıp yan yattı. Minibüs içinde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, itfaiye ekipleri, araçtan sızan benzin nedeniyle yolda topraklama çalışması yaptı. Olay,12.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KB 8370 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan toprak birikintisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüs yan yattı. Durumu gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar minibüs içinde sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri yan yatan minibüsten sızan benzin nedeniyle topraklama çalışması yaptı.
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