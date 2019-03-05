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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası - DÜZCE

Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası - DÜZCE

- Kazı yapılan yerden görüntü Düzce 'de mezarlıkta izinsiz kazı iddiası - Düzce 'de bir mezarlıkta define aramak için iş makinesiyle kazı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de bir mezarlıkta iş makinesiyle kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çakırlar Mahallesi mezarlığına gitti.Mezarlıkta iş makinesinin çalıştığını gören ekipler, söz konusu aracın başında bulunan ve açılmış çukurlar içinde define amacıyla kazı yaptığı ileri sürülen İ.Ç, A.K, D.B. ve T.D'yi suçüstü yakaladı.Bu arada olay yerindeki iş makinesi, seyyar kablolar, çok sayıda kazma, kürek ve demir kamalara el konuldu.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İş Makinesi Akalan 

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