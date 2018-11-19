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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlit Kandilinde vatandaşlar camilere koştu

Mevlit Kandilinde vatandaşlar camilere koştu

-cemaatin dua etmesi

Cenin 

--müftünün konuşması
--cemaatin namaz kılması
--genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da Mevlit Kandilinde binlerce vatandaş camiye akın etti. Elazığ'da Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar kentte başta İzzet Paşa Camisi olmak üzere tüm camileri doldurdu.Camilerin dolduğu gecede dışarıda namaz kılan vatandaşlar ellerini Sema'ya açıp dua etti. İzzet Paşa camisinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'da gecenin önemini hakkında bilgi vererek dua etti. Yatsı namazının ardından ise cemaate ise süt ve lokum ikramı edildi.
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